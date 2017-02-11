من هو القيادي الداعشي الذي أعدم الطيار الكساسبة؟ (فيديو)

وكشف "استوديو الرعب" عن الشخصية الداعشية التي وقفت خلف عملية حرق الكساسبة، التي وقعت في 13 فبراير/شباط 2015، حيث نشر داعش شريطاً مصوراً بعنوان "شفاء الصدور" ظهر فيه الطيار الكساسبة وهو يعرف عن نفسه.وتحدث أبو مصعب الأردني – قيادي سابق في داعش – الذي كان موجوداً في ذلك اليوم عن تفاصيل التصوير السينمائي لعملية إحراق الكساسبة، وقال إن أبو محمد العدناني ظهر في فيديو الكساسبة، حيث شارك في عملية الحرق من خلال إشعال النار ليوصل رسالة قوية للعالم.وأوضح أن العدناني ظهر في الفيديو تحت اسم "أمير أحد القواطع التي قصفها التحالف الصليبي"، مؤكداً أن أبو محمد العدناني هو أمير داعش في الشام وليس كما ذكر التنظيم في الفيديو.ويعتبر أبو محمد العدناني اليد اليمنى للخليفة أبو بكر البغدادي، حتى أغسطس/آب 2016 والمتحدث الرسمي لداعش وقائده في سوريا.ورصدت الولايات المتحدة مكافأة 5 ملايين دولار أميركي مقابل أي معلومات تفضي إلى قتله، فيما قتل نتيجة قصف لطائرة أميركية بدون طيار.العدناني المسؤول عن إخراج أفلام الذبح والحرق والإغراقوكان العدناني لأسباب أمنية نادراً ما يظهر في شرائط الفيديو، وفي أحد المرات ظهر العدناني وهو يحتفل بالإلغاء الرمزي للحدود بين العراق وسوريا، وفقاً لأبو مصعب الأردني الذي يدعي معرفته.ويعتبر العدناني المسؤول الأول عن العمليات الخارجية للتنظيم، وأحد أبرز من أشرفوا على عمليات الدعاية ونشر تسجيلات تحريضية وأخرى بهدف تجنيد المقاتلين، أو التشجيع على شنّ هجمات.العدناني شارك في اعدام الكساسبةويقول أبو مصعب "العدناني هو من يعطي الأوامر للإعلاميين في إخراج أفلام الذبح والحرق والإغراق، فهذه استراتيجية العدناني وداعش لإرسال رسائل رعب وتحدٍّ لكل من يحاول أن يقاتل التنظيم".يذكر أن العدناني هو طه صبحي فلاحة، من بلدة بنش بمحافظة إدلب شمال سوريا، ولد في عام1977، وبايع تنظيم القاعدة قبل أكثر من 10 سنوات، ووفقاً لمؤسسة "بروكينغز" فقد سجنته القوات الأميركية في العراق ما بين 2005 وعام 2010، حيث التقى لأول مرة مع أبو بكر البغدادي في سجن أميركي بالعراق.التحق بتنظيم القاعدة حينما كان يقوده أبو مصعب الزرقاوي في العراق تحت اسم "دولة العراق الإسلامية".(العربية نت)