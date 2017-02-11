كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة من الأحد وحتى الثلاثاء

Tweet

السبيل- توقع موقع طقس العرب أن يزداد تأثُر المملكة اعتباراً من يوم الأحد وخلال الأسبوع الحالي بكُتلة هوائية باردة ورطبة، تعمل على انخفاض درجات الحرارة تدريجياً، وسيادة أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع تزايُد فُرص هُطول زخات من الأمطار على فترات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.



الحالة الجوية يُرافقها أيضاً ارتفاع لافت على نسب الرطوبة السطحية، ما يعمل على تشكُل الضباب فوق المرتفعات الجبلية، لا سيّما يومي الاثنين والثلاثاء، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية.



وتالياً التوقعات بالتفصيل للأيام الثلاثة القادمة،



يوم الأحد، تنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً عُموماً، وتتكاثر السُحُب ليكون الطقس غائماً جُزئياً إلى غائم في بعض المناطق، وتكون الفرصة مُهيأة لهُطول زخات من الأمطار في أجزاء مُختلفة من البلاد.



يومي الاثنين والثلاثاء، يزداد تأثُر المملكة بالكُتلة الهوائية الباردة والرطبة، لذا يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً وغائماً مع هُطول الأمطار على فترات في أجزاء مُختلفة من البلاد، قد يصحبها هُطول زخات من البرد فوق أجزاء محدودة.



ويُحتمل تساقُط زخات من الثُلوج فوق المناطق الجبلية العالية جنوب البلاد.



كما يُتوقع تشكُل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبالتالي تدنّي مدى الرؤية الأفقية.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السُرعة.