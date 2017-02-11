حراسة مشددة على كافة مديريات العمل.. بعد حرق مقري المفرق والرصيفة

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اعلنت وزارة العمل ان حراسات مشددة واجراءات امنية جديدة تم اتخاذها على كافة مديريات العمل المنتشرة في جميع محافظات المملكة، بحسب ما اكده الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب لـ"السبيل" اليوم السبت . السبيل - محمد محيسناعلنت وزارة العمل ان حراسات مشددة واجراءات امنية جديدة تم اتخاذها على كافة مديريات العمل المنتشرة في جميع محافظات المملكة، بحسب ما اكده الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب لـ"السبيل" اليوم السبت .



وجاء هذا الاجراء بعد قيام مجهولون إحراق مبنى مديرية العمل في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، ليلة أول من أمس، بعد أن كانوا أقدموا على الجريمة ذاتها في مديرية عمل محافظة المفرق. فيما ترجح الوزارة ان الحادثين كانا للتغطية على قضايا فساد .



واكدت الخطيب ان أن حريق المكتبين “لن يثني الحكومة عن القيام بواجبها في مكافحة الفساد وتحويل الفاسدين إلى القضاء”، وتحقق الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة لواء الرصيفة، حاليا، بملابسات الحريق.



وأشار الخطيب ان وزارة العمل احتفظت بكامل الملفات منذ خمس سنوات وحتى الآن وأحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد عثورها على وجود شبهة فساد وسمسرة واتجار بالبشر، كما أوقفت 20 موظفا عن العمل من مختلف المديريات بشبهات فساد بالتنسيق الكامل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

