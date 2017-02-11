بماذا ردت القسوس على ضياع المايك بـ''يسعد صباحك''؟ (فيديو)

وأضافت القسوس خلال منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك: "النسبة للخطأ غير المقبول الذي حصل اليوم انوه بأن الخطأ ليس خطأي فأنا معدة ومقدمة ولست مخرجة برنامج او فني صوت ...الصورة التي تخرج على الهواء هي مسؤولية المخرج ومع ذلك فالأخطاء تحصل و مع اهم الفضائيات ...أتمنى ان لا تشخصن الحادثة ووان يكون النقد موضوعيا الذي نحترمه جميعا و انا احترمه، وستبقى مؤسسة الاذاعة والتلفزيون مؤسسة إعلامية عريقة وكل الاحترام لإدارتها وموظفيها".وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر مقدمة برنامج "يسعد صباحك" لانا القسوس، وهي تبحث عن "المايك" بعد أن طلبته من معدي البرنامج.طلب القسوس جاء اثناء استضافتها للمغنية زين عوض، إلا أن فوضى حدثت بالاستديو، ولم يجلبوا لها الـ"المايك".المايك خلف ارتباكا وفوضى على الهواء.. واثار سخرية واسعة على مواقع التواصل من قبل ناشطين.