''السير'' تبدأ حملة على المخالفات المرورية

Tweet السبيل - قالت إدارة الاعلام الأمني في مديرية الامن العام إن إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية ستنفذ حملات رقابية لضبط كافة المخالفات المرورية، بعد انتهاء عدة حملات استهدفت رفع مستوى الوعي والثقافة المرورية لدى السائقين من مدى خطورة تلك المخالفات .



وأضافت ان الادارات المرورية، وإيمانا منها بالدور التوعوي الذي يجب عليها القيام به تنفذ بين الحين والآخر، وبمختلف الأساليب حملات تهدف لنشر الوعي المروري، ورفع مستواه لدى الاخوة السائقين تحذرهم من خلالها بمدى خطورة ارتكاب المخالفات المرورية المختلفة، وبيان آثارها السلبية، ولحثهم على التقيد بالقوانين وعدم ارتكاب المخالفات .



وتابعت إدارة الاعلام الأمني انه بالتوازي مع تلك الحملات التوعوية، فإن الادارات المرورية ماضية بتنفيذ حملات رقابية اعتبارا من صباح غد وعلى مختلف المخالفات المرورية لضبطها، داعية الجميع إلى التقيد بالقانون، وتلافي ارتكاب المخالفات التي تؤثر على سلامة السائقين والركاب ومستخدمي الطريق، ولها آثار سلبية على زيادة الازدحامات المرورية.



وأشارت إدارة الاعلام الأمني الى انه من بين المخالفات الخطرة التي سيتم التركيز عليها (تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وتجاوز السرعات المقررة والتجاوز الخاطئ وتغيير المسارب وعدم الالتزام بحزام الأمان واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، والوقوف المعيق لحركة السير بكافة أشكاله ) .



وتأمل إدارة الاعلام الأمني ان تكون رسالتها التوعوية قد وصلت للجميع وكانت حافزا لهم للتقيد بقانون السير ومساعدة رجال الامن العام في تأدية واجبهم.