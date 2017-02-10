الغزاوي: ملفات عمل المفرق والرصيفة لدى مكافحة الفساد

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قال وزير العمل علي الغزاوي ان حريق مكتبي عمل المفرق والرصيفة لن يثني الحكومة ووزارة العمل عن القيام بواجبها في مكافحة الفساد وتحويل الفاسدين الى القضاء.

السبيل- (بترا)قال وزير العمل علي الغزاوي ان حريق مكتبي عمل المفرق والرصيفة لن يثني الحكومة ووزارة العمل عن القيام بواجبها في مكافحة الفساد وتحويل الفاسدين الى القضاء.

واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) ان ما يحصل الان هو نتيجة قرارات وزارة العمل بوقف الاستقدام وتنظيم سوق العمل الاردني من الاختلالات الحاصلة فيه وازالة التشوهات.



واوضح الغزاوي انه وبعد توقيف 5 موظفين من مديرية عمل المفرق لوجود اخطاء جوهرية في العديد من المعاملات قام مجهولون اول امس بمحاولة اضرام حريق في مكتب عمل المفرق.... وصباح اليوم تبلغت الاجهزة الامنية بوجود دخان صادر عن مديرية عمل الرصيفة وتبين لهم ان الحريق قد بدأ منذ امس الخميس ويعتقد انه مفتعل ايضا وقد أتى على المكتب بالكامل.



ويذكر ان وزارة العمل إحتفظت بكامل الملفات منذ خمس سنوات وحتى الان واحالتها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد عثورها على وجود شبهة فساد وسمسرة واتجار بالبشر كما اوقفت الوزارة 20 موظفا عن العمل من مختلف المديريات بشبهات فساد بالتنسيق الكامل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

