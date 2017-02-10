ارتفاع الطلب على البنزين بأول يوم من حملة #صف_سيارتك

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السبيل- قال نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات إن الطلب على المشتقات النفطية ارتفع خلال يومي الخميس والجمعة بنسبة 3 في المئة وتحديداً البنزين بنوعية أوكتان (90) و (95).



وأضاف السعيدات خلال حديثه لـ"السبيل" أن هذه الزيادة على الطلب على المشتقات النفطية تأتي بسبب زيادة التواصل الاجتماعي والتزاور عقب إعلان نتائج الثانوية العامة إلى جانب تمتع المملكة بأجواء مشمسة الأمر الذي يدفع بالمواطنين للتنزه والخروج من المنازل.



وكان ناشطون قد دعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبدء حملة مقاطعة البنزين وعدم استخدام المركبات خلال عطلة الأسبوع، احتجاجاً على قرارات رفع المحروقات التي أعلنت عنها الحكومة بداية الشهر الحالي.