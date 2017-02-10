شاهد ردة فعل مواطن على قرار رفع الدخان

السبيل- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراض مواطن على رفع أسعار السجائر.

ويظهر المواطن وهو جالس على الأرض ويقوم بالصراخ:'' الله لا يسامحهم رفعولنا الدخان.. ذبحونا بالدخان''، مضيفاً ''ليش يغليها الملقي.. الله لا يسامحه إلي رفع الدخان''.ورفعت الحكومة الأربعاء الماضي أسعار السجائر والمشروبات الغازية بنسب متفاوتة، وذلك ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي..be