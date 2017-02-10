شاهد ردة فعل مواطن على قرار رفع الدخان
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
ويظهر المواطن وهو جالس على الأرض ويقوم بالصراخ:'' الله لا يسامحهم رفعولنا الدخان.. ذبحونا بالدخان''، مضيفاً ''ليش يغليها الملقي.. الله لا يسامحه إلي رفع الدخان''.
ورفعت الحكومة الأربعاء الماضي أسعار السجائر والمشروبات الغازية بنسب متفاوتة، وذلك ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي.
.be
ورفعت الحكومة الأربعاء الماضي أسعار السجائر والمشروبات الغازية بنسب متفاوتة، وذلك ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي.
.be
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق