نواب يتضامنون مع #صف_سيارتك.. وناشطون ينتقدونهم

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أعلن نواب انضمامهم الى حملة "#صف_سيارتك"، التي انطلقت مساء امس، وستستمر حتى صباح يوم الاحد القادم، إلا ان ناشطين اعترضوا على ذلك، مؤكدين ان دورهم "أكبر من هذا" . السبيل - رصدأعلن نواب انضمامهم الى حملة "#صف_سيارتك"، التي انطلقت مساء امس، وستستمر حتى صباح يوم الاحد القادم، إلا ان ناشطين اعترضوا على ذلك، مؤكدين ان دورهم "أكبر من هذا" .



النائب خليل عطية الذي أعلن عبر صفحته على فيس بوك انضمامه الى المقاطعة الشعبية ، داعيا الجميع الى المشاركة فيها.



من جهتها النائب ديمة طهبوب كتبت على صفحتها "اليوم تم بحمد الله.. جميل ان تكون جزءا من مشهد الإرادة على قدر استطاعتك و ظروفك".



وفي ذات السياق انضم النائب محمد الرياطي للحملة وأكد مقاطعته، فكتب على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك": "تمت المقاطعة باذن الله.. معكم ...ولن اتخلى عنكم.. (((تم)))".



موقف النواب اثار استياء العديد من الناشطين، مشيرين الى أن ليس المطلوب من النواب المشاركة في الحملات الشعبية، بل عليهم ان يتصدوا للحكومة لمواجهة القرارات الاقتصادية، التي ستؤثر على الحياة اليومية للمواطن؟



وعلى سبيل المثال انتقد الناشط النقابي المهندس ميسرة ملص، في منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انضمام النواب بقوله: "ياجماعة النواب مش شغلتهم يشاركوا في حملات المقاطعة (للاتصالات او السيارت )ويكتبوا (تم ) او يتصوروا بالباصات كناية على مقاطعتهم لاستعمال السيارات /هي شغلة المواطنيين / مع الاحترام لهم وكلهم بالصدفة " اصدقاء " انتم شغلتكم" تقلبوا الدنيا " على راس الحكومة (حسب الدستور) يوم الاحد القادم واذا ما بتقدروا فعل ذلك على الاقل اصمتوا".



وأجاب الناشط الأسير المحرر سلطان العجلوني على منشور ملصة ساخراً: "ابشررررر.. من الصبح رح يقلبو الدنيا صور سيلفي وسلفتي".



