مفاجأة صادمة.. متى عرف الكساسبة بإحراقه؟ (فيديو)

وكشف العضو السابق في التنظيم في مقابلة مع قناة العربية، ستبث مساء اليوم، إذ ظهر ملثم وهو يتحدث عن جريمة إعدام الطيار الكساسبة، عن رصد التنظيم ملايين الدولارات لدعم ماكينته الإعلامية.وقال أبو مصعب كما أسمته القناة السعودية إن أبو محمد العدناني الذي قتلته غارة أمريكية مؤخراً، شارك في اعدام الكساسبة، مشيراً إلى أن الكساسبة لم يعرف أنه سيحرق الا قبل لحظات بسيطة من قتله.