طقس لطيف ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

Tweet السبيل - من المتوقع أن يطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة يوم الجمعة وحتى ظهيرة السبت، بحيث تتجاوز مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.



وتسود أجواء مستقرة في عموم المناطق، و"أقل برودة من المُعتاد" كذلك الحال، وتكون الأجواء لطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وتكون الرياح جنوبية شرقية الجمعة، مُعتدلة السرعة، تتحول تدريجياً عصر السبت إلى غربية حيث تبدأ درجات الحرارة انخفاضها مُجدداً.



وتعتبر الأجواء المتوقعة يوم الجمعة ونهار السبت، مناسبة للرحلات برفقة العائلة والأصدقاء، ولا سيّما إلى مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة حيث تكون الحرارة العظمى فيها في بداية إلى وسط العشرينيات مئوية.



ومن المتوقع بمشيئة الله، عودة الاضطرابات الجوية إلى المنطقة بدءاً من الأسبوع الجديد، على شكل منخفضات جوية مُرفقة بكتل هوائية باردة، تجلب الأمطار وانخفاضاً واضحاً على الحرارة في عموم المناطق.



(ArabiaWeather.com)



