نشطاء يتداولون فيديو يظهر شباناً يحتفلون بالتوجيهي بتراشق الشمبانيا

Tweet



تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لشبان يحتفلون بنتائج التوجيهي في منطقة عبدون بالعاصمة عمان "بتراشق الشمبانيا".

السبيلتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لشبان يحتفلون بنتائج التوجيهي في منطقة عبدون بالعاصمة عمان "بتراشق الشمبانيا".



وأظهر مقطع الفيديو شاباً يقف فوق سيارة حديثة، ويحمل في يده زجاجة شمبانية مفتوحة، ويقوم برشق الشمبانيا على مجموعة من الشبان يقفون حوله ويهتفون، ويقول لهم أحدهم: "اشرب.. اشرب".



وأثار الفيديو استياء نشطاء التواصل، وعلق عمر علاونة: "متأثرين بالغرب وبفكروا انهم باللي بعملوه وصلوا لدرجة من الرقي والتحضر، وهمه اكبر مثل للتخلف والجهل".



وأضاف: "جد هالاشكال حرام تنجح توجيهي".



وعقبت إيناس جابر: "ايش قلة هالحيا هاي؟ حاسة حالي عايشة بتركيا أو بأوروبا على عمايلهم.. وين الأمن عن هدول؟! شو صاير بالناس؟!".



وقال عصام عبيدالله: "نجحوا بالدنيا بس الله أعلم رسوب مدوٍّ بالآخرة، وهاي هي الأشكال المصدية اللي كان السيد معالي عقل بلتاجي يتفاخر بأنهم أولاد الطبقة المتميزة".



وعلقت رهام محمود: "حسبي الله ونعم الوكيل.. الحق مش عليهم.. الحق على اللي سمح بهالشي يصير".



وعقبت أم أمين اليونس بالقول: "وقت الامتحانات وفترة قبل النتائج بقضوها بالمساجد يصلوا، وبس تطلع النتيجة بحتفلوا بالشمبانيا.. ميلة والله".



وقال رائد حسان ساخرا: "ألف مبروك للشباب.. إشي برفع الراس.. شباب المستقبل.. ياي! الله يزيدكم من نعيمو حبايبي انشالله تحتفلوا مع بعض في جهنم (...) جيل معفن، وين الرجولة؟".



وعلق خالد القدومي: "والله أشكالهم طنطات.. الواحد فيهم لو تفقع بثمو حبة علكة يمكن يموت".



وتمتنع "السبيل" عن نشر الفيديو، مؤكدة أنه لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات والتعليقات الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي.











