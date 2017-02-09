الأميرة هيا والشيخة الجليلة والشيخ زايد يتبرعون لتكية ''أم علي''

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أعلنت الأميرة هيا بنت الحسين، حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن تقديم تبرع بقيمة 28 مليون دينار لصالح تكية "أم علي"، لتمكينها من إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الغذائي، الذي تنفذه في الأردن.

السبيل - بتراأعلنت الأميرة هيا بنت الحسين، حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن تقديم تبرع بقيمة 28 مليون دينار لصالح تكية "أم علي"، لتمكينها من إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الغذائي، الذي تنفذه في الأردن.



ويأتي هذا التبرع بمبادرة من الأميرة هيا والشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد ال مكتوم، والشيخ زايد بن محمد بن راشد ال مكتوم، بمناسبة ذكرى وفاة الملك الحسين بن طلال، الذي صادف في السابع من شباط الحالي، والملكة علياء الحسين (أم الفقراء)، الذي صادف في التاسع من الشهر نفسه.



وقالت الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة مجلس إدارة تكية "أم علي"، بهذه المناسبة، "لقد مر نحو 18 عاماً على رحيل والدي الملك الحسين بن طلال، و40 عاماً على رحيل والدتي الملكة علياء، تغمدهما الله بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جناته، وقد كانا من أكثر الناس اهتماماً وعناية بمجالات العمل الخيري والإنساني، وأعتقد أنه لن يكون هناك أفضل من مساعدة أُسر عفيفة لمواصلة إرثهما الطيب في تقديم يد العون للفقراء والمحتاجين".



وأشارت إلى أن هذا التبرع يأتي لتمكين التكية من مواصلة أهدافها من خلال زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم الغذائي بمقدار 10 آلاف أسرة إضافية، ليصبح العدد الإجمالي للأسر المستفيدة 30 ألفا.



وأشادت الأميرة هيا بالدعم المستمر، الذي يقدمه أفراد ومؤسسات المجتمع الأردني لبرامج التكية لتمكينها من مساعدة الأسر العفيفة.



ويتولى مهمة الإشراف على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لجنة توجيهية برئاسة الأمير علي بن الحسين، وعضوية العين حسين المجالي، وزيد الحمدان.



وتقدم تكية أم علي، التي أسستها الأميرة هيا في العام 2003، تخليداً لذكرى والدتها الملكة علياء الحسين، لتعنى بالعمل الخيري والتطوعي، الدعم الغذائي لـ 18 ألف أسرة شهريا، وعلى مدار العام في جميع محافظات المملكة، يتم اختيارهم ضمن معايير وأسس محددة، ويستفيد من هذا الدعم فئات الأرامل والأيتام والمسنين وذوي الأمراض المستعصية والأطفال.





