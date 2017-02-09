الضريبة: زيادة أسعار السجائر والمشروبات الغازية لم تطبق

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السبيل- (بترا)- أوضح الناطق الرسمي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، أنه حتى الان لم يصدر أي قرار بصورة رسمية لتعديل الضريبة الخاصة المفروضة على السجائر والمشروبات الغازية حيث يحتاج سريان ذلك صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة في الجريدة الرسمية.

السبيل- (بترا)- أوضح الناطق الرسمي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، أنه حتى الان لم يصدر أي قرار بصورة رسمية لتعديل الضريبة الخاصة المفروضة على السجائر والمشروبات الغازية حيث يحتاج سريان ذلك صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة في الجريدة الرسمية.

وأكد، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان أسعار هذه المواد لن يطرأ عليها أي تغيير إلا بعد تعديل للنظام على ان يمر بالإجراءات القانونية وصولا إلى النشر في الجريدة الرسمية.



وقال"وبذلك فإن اسعار السجائر والمشروبات الغازية التي تباع في الوقت الحالي وقبل صدور ونشر النظام أصوليا، لم يطرأ عليها أي تغيير، وكل مخالف يعرض نفسة للملاحقة من الدائرة ويقع تحت طائلة المساءلة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين".



وعند صدور النظام في الجريدة الرسمية سيتم تعديل الاسعار وفقا لما ورد في نظام الضريبة الخاصة المعدل، والذي فرض ضريبة خاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 بالمئة، فيما ان تعديل اسعار السجائر سيكون إذا استكمل إجراءاته قانونيا ما بين 50 إلى 100 فلس للعلبة الواحدة.

