950 مخالفة مرورية احتفاء بنتائج "التوجيهي"

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السبيل- (بترا)- حررت الادارات الامنية في مديرية الامن العام 950 مخالفة مرورية حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس رافقت اعلان نتائج الثانوية العامة في جميع انحاء المملكة بحسب مصدر امني.

السبيل- (بترا)- حررت الادارات الامنية في مديرية الامن العام 950 مخالفة مرورية حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الخميس رافقت اعلان نتائج الثانوية العامة في جميع انحاء المملكة بحسب مصدر امني.

وطلب المصدر ذاته من المواطنين الابتعاد عن مثل هذه المخالفات التي تشكل خطرا على مرتكبيها او المارة او مستخدمي الطريق والتي تركزت بالمسير بشكل مواكب معيقة لحركة السير أو إخراج الأجسام من المركبات أو القيام بإعمال بهلوانية بواسطة المركبات.



واكد المصدر في تصريح لوكالة الانباء الاردنية اليوم ان الحملة الامنية التي اطلقتها مديرية الامن العام منذ صباح اليوم تزامنا مع اعلان نتائج الثانوية العامة مستمرة لضبط تلك المخالفات معبرا ان امله ان لا تسجل اي منها.



وقال ان الاجهزة الامنية لن تتهاون مع اي شخص يتم ضبطه في اثناء ارتكاب اي من تلك المخالفات الخطرة وانه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية والادارية بحق مرتكبيها مؤكدا ان الهدف من تحرير المخالفات بحق مرتكبيها حفاظا سلامة الموطنين وسير الحياة الطبيعية لهم.



وكانت اطلقت مديرية الأمن العام منذ صباح اليوم وبالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة خطة امنية ومرورية خاصة للتعامل مع بعض السلوكات السلبية التي ترافق الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.



وتنفذ الخطة مختلف كوادر مديريات الشرطة والادارات الجنائية , وتركز على نشر الدوريات والمحطات الامنية والدوريات الراجلة باللباس المدني والعسكري لرصد وضبط تلك المخالفات والقاء القبض على مرتكبيها خاصة ظاهرة اطلاق العيارات النارية دون داع.



ودعا المصدر الامني المواطنين الى الالتزام الحضاري بالفرح وتجنب الظواهر والسلوكات السلبية في التعبير عنه.



