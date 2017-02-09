أمية الريفيات ضعفها عند الحضريات

قامت وزارة الزراعة بخطوات لتعزيز دور المرأة الريفية في التنمية، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تبذل جهوداً لحماية حقوق المرأة والقضاء على الممارسات التي تحرمها من الميراث والتملك.19 ألف أسرة ترأسها نساء تعيش في المناطق الريفية وبنسبة 8% من مجموع الأسر التي ترأسها نساء.13 ألف أردنية تعمل في مجال الإنتاج الحيواني، و 3 آلاف أردنية تعمل في مجال الإنتاج النباتيتضامن : المؤشرات المتعلقة بالنساء الريفيات تعكس الحاجة الى تمكينهن إقتصادياً وإجتماعياًيناقش الأردن تقريره الدوري السادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.من حيث المستوى التعليمي، اظهر التوزيع النسبي للإناث اللاتي أعمارهن 15 عاماً فما فوق بأن نسبة النساء الريفيات الأميات بلغت 16% مقابل 8.8% للنساء الحضريات ، وأن أعلى نسبة تعليم بين النساء الريفيات كانت للمرحلة الأساسية وبنسبة 23.3%. وهذا مؤشر على أن نسبة الأمية بين النساء الريفيات هي تقريباً ضعف نسبة الأمية بين النساء الحضريات.وتضيف "تضامن" أنه وبعكس المتوقع بأن النساء الريفيات يعملن في الزراعة بشكل عام مع ملاحظة أن العديد منهن يعملن لدى أسرهن دون مقابل ولفترات طويلة ، فقد أظهر التوزيع النسبي للنساء الريفيات اللاتي أعمارهن فوق 15 عاماً من حيث النشاط الإقتصادي بأن نسبة 50.1% منهن يعملن في مجال التعليم ، وأن نسبة 19.4% يعملن في الإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي الإجباري ، ونسبة 15.6% منهن يعملن في أنشطة الصحة البشرية والخدمة الإجتماعية ، فيما لم تتجاوز نسبة النساء الريفيات العاملات في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نسبة 0.8%.