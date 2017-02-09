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الخميس 9 شباط 2017

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معدلات أوائل "شتوية التوجيهي"- (أسماء)

معدلات أوائل &quot;شتوية التوجيهي&quot;- (أسماء)
السبيل -
الفرع العلمي:
الطالب مروان صالح (96.8)
الطالب انس الأحمد (96.8)
الثالث ياسمين ابوسليم 96.7
الفرع الادبي:
الاول آلاء خضر 92.0
الثاني فرح مريان 91.3
الثاني رؤى الشعلاني 9.13

الادارة المعلوماتية: 
الأول اميرة فريحات 95.5
الثاني حنان هيلات 93.2
الثالث صبا الغزاوي 92.7

التعليم الصحي:
حنين الحنيفات 94.1

الفرع الشرعي:
عبدالله الجوابرة 82.5

الفرع الصناعي:
صلاح شاويش 97.9

الفرع الزراعي:
صفوان بني نصر 88.4

الفرع الفندقي:
سعيد بطارسة 85.0

الاقتصاد المنزلي:
ختام السعيد 92.4  

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