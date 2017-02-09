معدلات أوائل "شتوية التوجيهي"- (أسماء)
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الفرع الادبي:
الاول آلاء خضر 92.0
الثاني فرح مريان 91.3
الثاني رؤى الشعلاني 9.13
الادارة المعلوماتية:
الأول اميرة فريحات 95.5
الثاني حنان هيلات 93.2
الثالث صبا الغزاوي 92.7
التعليم الصحي:
حنين الحنيفات 94.1
الفرع الشرعي:
عبدالله الجوابرة 82.5
الفرع الصناعي:
صلاح شاويش 97.9
الفرع الزراعي:
صفوان بني نصر 88.4
الفرع الفندقي:
سعيد بطارسة 85.0
الاقتصاد المنزلي:
ختام السعيد 92.4
الاول آلاء خضر 92.0
الثاني فرح مريان 91.3
الثاني رؤى الشعلاني 9.13
الادارة المعلوماتية:
الأول اميرة فريحات 95.5
الثاني حنان هيلات 93.2
الثالث صبا الغزاوي 92.7
التعليم الصحي:
حنين الحنيفات 94.1
الفرع الشرعي:
عبدالله الجوابرة 82.5
الفرع الصناعي:
صلاح شاويش 97.9
الفرع الزراعي:
صفوان بني نصر 88.4
الفرع الفندقي:
سعيد بطارسة 85.0
الاقتصاد المنزلي:
ختام السعيد 92.4
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