للحصول على نتائج التوجيهي من هنا (رابط)

السبيل - يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس موتمرا صحفيا في مقر الوزارة يعلن فيه نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية للدورة الشتوية للعام 2017 .