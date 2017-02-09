للحصول على نتائج التوجيهي من هنا (رابط)

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الخميس 9 شباط 2017

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السبيل - يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس موتمرا صحفيا في مقر الوزارة يعلن فيه نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية للدورة الشتوية للعام 2017 .

وقالت الوزارة ان النتائج ستعلن الكترونيا بالتزامن مع عقد المؤتمر الصحفي على الرابط: 

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