للحصول على نتائج التوجيهي من هنا (رابط) الخميس, 09 شباط/فبراير 2017 09:10 حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخطTweetالسبيل - يعقد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس موتمرا صحفيا في مقر الوزارة يعلن فيه نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية للدورة الشتوية للعام 2017 . وقالت الوزارة ان النتائج ستعلن الكترونيا بالتزامن مع عقد المؤتمر الصحفي على الرابط: من هناTweetإضافة تعليقالاسم (مطلوب):0إرسال التعليقالتعليقات التعليقات فرز حسب الأقدمفرز حسب الأحدث لا توجد تعليقات تعليقات مميزةالإعجابات عد إلى الأعلى
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