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الخميس 9 شباط 2017

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تعرف على المخالفات التي علّقتها السير لعدة أيام

تعرف على المخالفات التي علّقتها السير لعدة أيام
السبيل - مؤمنة معالي 

قال العقيد المهندس عماد الشواورة مدير إدارة السير المركزية أن الإدارة علقت مخالفة حزام الأمان والوقوف على مسرب واستخدام الهاتف النقال لعدة أيام وذلك لشروعها بحملة توعية عن هذه المخالفات وذلك لعدة أيام.

وأضاف الشواورة خلال حديثه لـ"حياة اف ام" صباح اليوم الخميس أن تعليق المخالفة يأتي من باب نشر التوعية على المخالفين، حيث أنه وفي حال ضبط أحد السائقين مخالفاً بإحدى هذه البنود سيتم إعطاءه منشورات توعوية والحديث إليه عن خطورة هذا السلوك دون تحرير مخالفة بحقه. 


 

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