أجواء باردة نسبيا بأغلب مناطق المملكة

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السبيل- يكون الطقس بارداً نسبياً في عموم المناطق نهار اليوم، وبارداً في الجبال، مع ظهور السُحب المنخفضة. السبيل- يكون الطقس بارداً نسبياً في عموم المناطق نهار اليوم، وبارداً في الجبال، مع ظهور السُحب المنخفضة.

وأشار موقع طقس العرب الى انه يُحتمل هطول زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة خلال ساعات الصباحـ وتكون الرياح شمالية غربية، مُعتدلة السرعةـ وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تسود أجواء باردة في عموم المناطق ليلاً، وبشكل لافت في السهول الشرقية، ويتوقع تشكّل الضباب، الكثيف أحياناً، في أجزاء من البادية والسهول الشرقية، وذلك مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

وتوقع "طقس العرب" أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة نهار غد مع بقاء الأجواء باردة نسبياً عموماً، وتسود أجواء ضبابية صباحاً في السهول الشرقية، تتحوّل لاحقاً إلى غالباً مُشمسة وباردة بوجهٍ عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

