الأمن: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص ابتهاجاً بنتائج التوجيهي

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قالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام انه اعتبارا من صباح يوم غدا وبالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة ستباشر مديرية الامن العام بتنفيذ خطة امنية ومرورية خاصة للتعامل مع بعض السلوكيات السلبية التي ترافق الإعلان عن النتائج وتؤثر علي سير الحياة الطبيعية للإخوة المواطنين وسلامتهم.

السبيلقالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام انه اعتبارا من صباح يوم غدا وبالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة ستباشر مديرية الامن العام بتنفيذ خطة امنية ومرورية خاصة للتعامل مع بعض السلوكيات السلبية التي ترافق الإعلان عن النتائج وتؤثر علي سير الحياة الطبيعية للإخوة المواطنين وسلامتهم.



واضافت ادارة الاعلام الامني انه سيتم انفاذ الخطة الامنية من خلال كوادر مختلف مديريات الشرطة والادارات الجنائية المختلفة وستركز الخطة الامنية على نشر الدوريات والمحطات الامنية والدوريات الراجلة باللباس المدني والعسكري لرصد وضبط تلك المخالفات والقاء القبض على مرتكبيها خاصة ظاهرة اطلاق العيارات النارية دون داع، حيث لن يتم التهاون مع اي شخص يتم ضبطه اثناء ارتكاب تلك المخالفة الخطرة وسيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحق كل يتناسى خطورة تلك الظاهرة التي تسببت بسقوط العديد من الضحايا الابرياء من المواطنين الامنين.



واكدت ادارة الاعلام الامني ان ادارتي السير المركزية والدوريات الخارجية ستباشر بتنفيذ الخطة المرورية لملاحقة وضبط المخالفات الخطرة التي تترافق عادة واعلان نتائج الثانوية العامة خاصة مخالفات المسير بشكل مواكب معيقة لحركة السير أو إخراج الأجسام من المركبات أو القيام بإعمال بهلوانية بواسطة المركبات، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم لما لتلك المخالفات من اثار خطرة على مرتكبها او مستخدمي الطريق او على الحركة المرورية بشكل عام ولما تسببه كذلك من اكتظاظات وازدحامات وتعطيل لحركة السير.



هذا وتتمنى مديرية الأمن العام النجاح لكافة الإخوة الطلبة، داعيةً اياهم وذويهم الالتزام الحضاري بالفرح وتجنب الظواهر والسلوكيات السلبية في التعبير عنه، معولة كذلك على وعيهم وحرصهم الدائم على سلامتهم وسلامة الاخرين.





