''الخارجية'': نتابع موضوع إيقاف مواطن في مطار ميامي

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أكدت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي ان الوزارة تابعت من خلال السفارة الاردنية في واشنطن مع السلطات الأمريكية المختصة موضوع إيقاف المواطن الاردني جمال محمد في مطار ميامي منذ عدة ساعات.

السبيل - بتراأكدت الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي ان الوزارة تابعت من خلال السفارة الاردنية في واشنطن مع السلطات الأمريكية المختصة موضوع إيقاف المواطن الاردني جمال محمد في مطار ميامي منذ عدة ساعات.



وقالت الرافعي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان السلطات الأمريكية اكدت للسفارة الاردنية في واشنطن بأن عدم السماح بدخوله يعود الى قناعة السلطات المختصة بأن حضوره للولايات المتحدة هو بنية العمل والذي لا تسمح به تأشيرة الدخول التي يحملها، وسيتم اعادته عبر احدى الرحلات العائدة الى المملكة.



واضافت: وعليه فالأمر غير مرتبط باي شكل من الاشكال بالقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة والحظر المؤقت على دخول مواطني 7 دول إلى امريكا.

