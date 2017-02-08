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الأربعاء 8 شباط 2017

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''مكافحة الفساد'': أحلنا ملفات فساد كبيرة الى القضاء

&#039;&#039;مكافحة الفساد&#039;&#039;: أحلنا ملفات فساد كبيرة الى القضاء
السبيل - بترا

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة جديدة من القضايا التي تنطوي على شبهات فساد تتمثل في ارتكاب تجاوزات مالية وإدارية وقانونية وتهرب ضريبي وجمركي وإساءة استعمال السلطة واهدار المال العام.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح اليوم الاربعاء، ان هذه التجاوزات وقعت في ادارات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص المتمثّلة في بعض الشركات المساهمة العامة وغيرها.


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