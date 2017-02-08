الجمارك تضبط 15 طنا من مادة الشاي منتهية الصلاحية

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السبيل- (بترا)-ضبطت كوادر الجمارك الأردنية في عملية استخبارية جمركية نوعية 15 طنا من مادة الشاي غير الصالحة للاستهلاك المحلي منتهية الصلاحية. السبيل- (بترا)-ضبطت كوادر الجمارك الأردنية في عملية استخبارية جمركية نوعية 15 طنا من مادة الشاي غير الصالحة للاستهلاك المحلي منتهية الصلاحية.



وبعد جمع المعلومات والمتابعة الحثيثة وتدقيق القيود، أثبتت التحريات أن مستودعات أحد المصانع تحوي كميات كبيرة من مادة الشاي منتهية الصلاحية، وتقوم بطرحها للبيع في الأسواق المحلية.



وبعد معاينة البضاعة بصورة أولية والاشتباه بعدم صلاحية الكمية المضبوطة، لوحظ التلاعب بمدة الصلاحية والانتهاء بمادة الشاي من خلال تزوير تواريخ الانتهاء باستخدام ماكينة حرارية إلكترونية مخصصة لغايات الغش والخداع لتضليل المستهلك بمدة صلاحية المنتج، وتم عمل محضر ضبط أصولي بالكمية المضبوطة حسب تعليمات قانون الجمارك النافذة وتم إغلاق المصنع وخطوط الإنتاج بالشمع الأحمر.

