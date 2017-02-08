فتاتان وراء مقتل رجل وخادمته في أم اذينة
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واضافت ادارة الاعلام الامني انه تم تشكيل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة ومديرية شرطة جنوب عمان لمتابعة الجريمة وكشف ملابساتها وتحديد مرتكبيها , حيث عمل فريق التحقيق على جمع المعلومات والتوسع بالتحقيقات استنادا لما تم التقاطه من ادله في مسرح الجريمة لكشف ملابسات وغموض تلك القضية , حيث افضت التحقيقات تلك الى وقوع الاشتباه على فتاتين اكدت التحقيقات تواجدهما في مكان الجريمة لحظة وقوعها .
وتابعت ادارة الاعلام الامني انه بالبحث عن الفتاتين المشتبه بهما تمكن الفريق التحقيقي من تحديد مكان تواجدهما في محافظة الزرقاء حيث توجه الفريق للمكان المحدد وجرى ضبطهما هناك واصطحابهما للتحقيق, حيث اعترفتا بالتحقيق معهما بانهما في يوم الجريمة توجهتا لمنزل الضحية بعد قرائتهما لإعلان عن حاجته لعاملات في منزله , وعندها وقع خلاف فيما بينهم هناك اقدمتا على اثره بضربه بواسطه اداة راضة على انحاء من جسده وضرب خادمته كذلك , وسرقة مبلغ 800 دينار كانت بحوزة المغدور اضافة الى محاولتهما خلع قاصة حديدية كانت في احدى الغرف , ثم قامتا باضرام النار في المنزل في محاولة منهما لإخفاء اثار ومعالم الجريمة وجرى توديع القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى .
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