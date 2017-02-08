الأمن يكشف تفاصيل حرق ألف مركبة في ''حرة الزرقاء'' (صور)

وقال المصدر ، ان الاجهزة الامنية تبلغت بحريق مركبات "مشطوبة" في المنطقة الحرة يوم الخميس الماضي ، ليتمدد الحريق لاكثر من الف مركبة في غضون ساعات.وتابع المصدر ؛ ان فريق مختص من بحث جنائي الزرقاء بقيادة مديره تابع تفاصيل الحادثة منذ حدوثها ، لحين القاء القبض على الفاعل.ولفت المصدر انه وبالتحقيق مع الفاعل اعترف باقواله الاولية انه يقوم دائما بالذهاب لهذه المركبات ، ويأخذ منها بعض السكراب لغايات بيعها، الا انه وفي اخر مرة ، رفض بعض مسؤولي الساحة السماح له بالدخول.واشار المصدر ؛ ان الفاعل اعترف ايضا انه خطط لحرق مركبتين انتقاما منه لمنعه من الدخول ، حيث استطاع الدخول وحرق مركبة ولاذ بالفرار.واضاف المصدر ، ان الفاعل لم يكن يتوقع ان يصل الحريق لاكثر من الف مركبة ، حيث يتم التوسع معه بالتحقيق على قضايا اخرى ، وسيتم تحويله للجهات المختصه.وثمن تجار ومالكوا المعارض في المنطقة الحرة الجهود المبذولة من قبل الاجهزة الامنية وفريق البحث الجنائي ، على سرعة كشفهم الفاعل ، والقبض عليه.