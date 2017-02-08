''سعد الذابح'' يرفع أسعار الخضار 100%

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دفع تراجع الكميات الواردة الى سوق العارضة المركزي الى ارتفاع اسعار بعض الانواع من الخضار الى 100% ،وأرجع عدد من مزارعي الوادي الى أن الارتفاع يعود الى تدني درجات الحرارة خلال انتهاء مربعانية الشتاء وسعد الذابح . الأغوار الوسطى – حسن حسونةدفع تراجع الكميات الواردة الى سوق العارضة المركزي الى ارتفاع اسعار بعض الانواع من الخضار الى 100% ،وأرجع عدد من مزارعي الوادي الى أن الارتفاع يعود الى تدني درجات الحرارة خلال انتهاء مربعانية الشتاء وسعد الذابح .



في حين أكد مدير سوق العارضة المركزي المهندس احمد الختالين هذا ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار نجم عن تراجع الكميات الواردة الى السوق بنسب تراوحت ما بين 20- 30% مقارنة مع الاسابيع الماضية في ظل تراجع الانتاج الغوري بشكل عام .



وأضاف الختالين ان انخفاض درجات الحرارة تسبب بتراجع الإنتاج الى مستويات متدنية في الوقت الذي شهد فيه السوق اقبالا على الشراء من قبل التجار والمصدرين .



ونتيجة لانخفاض درجات الحرارة خلال الاسبوعين الماضيين (نهاية اربعينية الشتاء وبدء سعد الذابح) تضاف الطلب على المنتج الاردني بحسب الختالين ،اذ شهدت حركة التصدير عبر تجار عرب 48 نشاطا ملحوظا خلال الايام الماضية ،وان اسعار بيع محصولي الكوسا و الخيار ارتفعت بنسبة قاربت من 100% في حين ارتفعت اسعار بيع المحاصيل الاخرى بنسب متفاوتة .



في حين رأى عدد من مزارعي الوادي ان ارتفاع الاسعار لن يجدي شيئا في ظل انخفاض الإنتاج نتيجة انخفاض درجات الحرارة ، لافتين الى ان بقاء الاجواء الباردة خاصة خلال ساعات الليل يؤدي الى توقف نمو النبات وتوقف الإنتاج عدا عن امكانية حصول ضربات الصقيع .



ويضيف المزارعون ان الناتج الذي يجنيه المزارع من قطاف محصوله بالكاد يغطي مصاريف القطاف والعبوات والنقل ورسوم السوق اضافة الى كلف الإنتاج من بدء تجهيز الارض الى الإنتاج , لافتين الى ان هم المزارع الوحيد الان هو ادامة العملية الزراعية على امل ان يتحسن الإنتاج لتعويض تكاليف انتاج الموسم .



