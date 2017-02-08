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الأربعاء 8 شباط 2017

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ما حقيقة الافرج عن الدقامسة اليوم؟

ما حقيقة الافرج عن الدقامسة اليوم؟
السبيل - متابعات

نشر نجل الجندي المعتقل أحمد الدقامسة توضيحاً حول ما تناقلته وسائل اعلام بخصوص الافراج عن والده اليوم.

وقال نور الدقامسة "إننا نؤكد الى اهلنا جميعا في الاردن والوطن العربي ان لا جديد على موضوع الافراج، وانما تأكيد على ما تم التصريح به سابقا بأنه قد تم وضع البطل في غرفة التهيئة و ان كافة المؤشرات تؤكد على ان قرار الافرج سيكون بموعده".

وشكر الدقامسة جميع من يتابع قضية والده.

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