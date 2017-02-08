ما حقيقة الافرج عن الدقامسة اليوم؟
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
نشر نجل الجندي المعتقل أحمد الدقامسة توضيحاً حول ما تناقلته وسائل اعلام بخصوص الافراج عن والده اليوم.
وقال نور الدقامسة "إننا نؤكد الى اهلنا جميعا في الاردن والوطن العربي ان لا جديد على موضوع الافراج، وانما تأكيد على ما تم التصريح به سابقا بأنه قد تم وضع البطل في غرفة التهيئة و ان كافة المؤشرات تؤكد على ان قرار الافرج سيكون بموعده".
وشكر الدقامسة جميع من يتابع قضية والده.
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق