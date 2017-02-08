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الأربعاء 8 شباط 2017

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أمن الدولة تقر أحكاما مشددة بحق 8 متهمين بالترويج لداعش

أمن الدولة تقر أحكاما مشددة بحق 8 متهمين بالترويج لداعش
السبيل - بترا

قررت محكمة أمن الدولة خلال جلسة علنية عقدت وسط اجراءات امنية مشددة اليوم الاربعاء الحكم على 8 متهمين بالترويج لداعش الارهابية، تم تغليظ بعضها الى الاشغال الشاقة ما بين 6 الى 8 سنوات.

واصدرت المحكمة القرار على متهمين اثنين بالأشغال الشاقة 8 سنوات بعد ادانتهما بالترويج لأفكار جماعة داعش الارهابية.

كما شملت الاحكام المغلظة التي اقرتها أمن الدولة الحكم على اثنين آخرين بالأشغال الشاقة 7 سنوات اضافة الى 3 متهمين آخرين نالوا العقوبة ذاتها.

واصدرت المحكمة قرارا على متهم آخر بالترويج لأفكار داعش الارهابية بالأشغال الشاقة مدة 6 سنوات.

يشار الى ان محكمة أمن الدولة بدأت مؤخرا بتغليظ العقوبات على مؤيدي افكار الجماعات الارهابية او من يقوم بالترويج لهما.

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