والدة جمال تروي لـ ''السبيل'' تفاصيل إحتجاز نجلها جمال في مطار ميامي (وثائق)

وأكدت بزادوغ ردا على استفسارات السبيل أن نجلها جمال ذهب إلى أمريكا لقضاء إجازة تمتد لأسبوعين، لكن تفاجأ باحتجازه من قبل السلطات الأمريكية بدون أبداء أي أسباب تذكر.وكان جمال توجه فجر الثلاثاء من الاردن الى الدوحة ووصل فجر الاربعاء الى مطار ميامي لتقوم السلطات الامنية في المطار باحتجازه.وبينت بزادوغ أن نجلها حاصل على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية من السفارة الأمريكية في عمان وحجز تذاكر للعودة يوم 29 من الشهر الجاري.وأشارت بزادوغ أن الخارجية الأردنية أبلغتهم باعتقال نجلهم جمال حيث أبغتهم أن لا علم لديها عن سبب الإعتقال.ومنحت بزادوغ "السبيل" صورا لجواز سفر نجلها وصورا لتذاكر الطيران ذهابا وإيابا وصورا عن جواز سفر نجلها.جدير بالذكر أن الزميلة منال بزادوغ تعد من رائدات الاعلام الرياضي وهي عضو في اللجنة النسوية باتحاد كرة القدم وعضو مجلس إدارة اتحاد الاعلام الرياضي ورشحت نفسها مؤخرا لمجلس النواب وحصلت على أكثر من 5 الاف صوت، ويعمل نجلها جمال محاميا.