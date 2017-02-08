التربية: نتائج التوجيهي ستعلن في أحد هذه الأيام

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قال وليد الجلاد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أنه في حال انتهاء تدقيق النتائج اليوم الأربعاء فستعلن النتائج يوم الخميس، نافياً أن يكون هناك إعلان للنتائج يومي الجمعة والسبت.

السبيل - مؤمنة معاليقال وليد الجلاد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أنه في حال انتهاء تدقيق النتائج اليوم الأربعاء فستعلن النتائج يوم الخميس، نافياً أن يكون هناك إعلان للنتائج يومي الجمعة والسبت.



وأضاف الجلاد خلال حديثه لـ"حياة اف ام" اليوم الأربعاء أنه وفي حال لم تعلن النتائج يوم الخميس فستعلن الأحد أو ما يليه من أيام الأسبوع المقبل.



وأشار الجلاد إلى أن دفتر الطالب الواحد تمر بـ29 مرحلة تصحيح وهذا وبعد الانتهاء من تدقيق الدفاتر يتم احتساب نسب الناجحين والراسبين ومن ثم الإعلان عن موعد المؤتمر الصحفي وإعلان النتائج.



وبحسب الجلاد فإن حوالي 18 ألف معلم يعملون في تصحيح وإخراج النتائج.