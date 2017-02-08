انخفاض طفيف على درجات الحرارة

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السبيل- تميل درجات الحرارة نهار اليوم لانخفاض طفيف، مع بقائها أعلى من معدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية، بحسب موقع "طقس العرب". السبيل- تميل درجات الحرارة نهار اليوم لانخفاض طفيف، مع بقائها أعلى من معدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية، بحسب موقع "طقس العرب".

ويكون الطقس بارداً نسبياً خاصة في الجبال، وتظهر بعض السحب المتوسطة والعالية مع احتمالية لهطول زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال ووسط وشرق البلاد.

وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة خاصة فوق الجبال، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة السرعة.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً ويطرأ ارتفاع على نسب الرطوبة، مع ظهور الغيوم المتوسطة والمنخفضة خاصة في المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وتوقع "طقس العرب"، أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة نهار غد الخميس لتقترب من معدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام. ويكون الطقس بارداً نسبياً في عموم المناطق وبارداً في الجبال، مع ظهور السُحب المنخفضة، ويُحتمل هطول زخات محلية من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

