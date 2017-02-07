خطبة إلزامية الجمعة القادمة.. اقرأ النص الكامل (رابط)
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ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خطباء المساجد، بخطبة الجمعة القادمة، والتي ستكون حول "الغلو والتطرف".
وأرسلت الوزارة رابط الخطبة للخطباء عبر رسالة sms قائلة لهم: أخي الخطيب.. اطلع على خطبة الجمعة الإلزامية بعنوان (الغلو والتطرف والفكر المتشدد) بتاريخ 10-2-2017 على الرابط الآتي:
https://drive.google.com/file/d/0By8TkmNQ3MWPblF1RFlKUmxTSW8/view
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