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الثلاثاء 7 شباط 2017

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خطبة إلزامية الجمعة القادمة.. اقرأ النص الكامل (رابط)

خطبة إلزامية الجمعة القادمة.. اقرأ النص الكامل (رابط)
السبيل

ألزمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خطباء المساجد، بخطبة الجمعة القادمة، والتي ستكون حول "الغلو والتطرف".

وأرسلت الوزارة رابط الخطبة للخطباء عبر رسالة sms قائلة لهم: أخي الخطيب.. اطلع على خطبة الجمعة الإلزامية بعنوان (الغلو والتطرف والفكر المتشدد) بتاريخ 10-2-2017 على الرابط الآتي:
https://drive.google.com/file/d/0By8TkmNQ3MWPblF1RFlKUmxTSW8/view

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