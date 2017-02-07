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الثلاثاء 7 شباط 2017

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وفاة أجنبية وإصابة مواطن دهساً في أوتوستراد عمان-الزرقاء

وفاة أجنبية وإصابة مواطن دهساً في أوتوستراد عمان-الزرقاء
السبيل - علاء الذيب

توفيت سيدة اجنبية تحمل الجنسية البنغالية، واصيب مواطن، دهساً أثناء محاولتهما قطع الشارع الرئيسي على طريق أوتوستراد عمان-الزرقاء، وفق مصدر أمني لـ"السبيل".

وقال المصدر إن السيدة نقلت الى مستشفى الزرقاء الحكومي، ووصلت متوفية، فيما وصفت حالة الشخص الآخر بالمتوسطة، حيث أصيب بجروح ورضوض، وما زال يتلقى العلاج في مستشفى الزرقاء الحكومي.

يذكر أن أوتوستراد عمان - الزرقاء يشهد حوادث دهس مستمرة بسبب السرعة الزائدة.



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