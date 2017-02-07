حريقان في مطعم سياحي بمادبا ‎ومستودع أثاث بصويلح

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نشب حريق داخل مطعم سياحي بمحافظة مادبا مساء اليوم الثلاثاء دون أن يسفر عن وقوع إصابات، بحسب مصدر في الدفاع المدني.

السبيلنشب حريق داخل مطعم سياحي بمحافظة مادبا مساء اليوم الثلاثاء دون أن يسفر عن وقوع إصابات، بحسب مصدر في الدفاع المدني.



وقال المصدر لـ"السبيل" إن كوادر الدفاع المدني تمكنت من إخلاء المطعم والسيطرة على الحريق الذي نشب إثر تماس كهربائي.



من جهة أخرى؛ قالت إدراة الاعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني‎، إن كوادرها في غرب عمان، تتعامل مع حريق شب في مستودع للأثاث في منطقة صويلح، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء تقوم بعمليات المكافحة للسيطرة على الحريق.





