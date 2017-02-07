''زين'' تطرح خطي شهامة Mix 60 وشهامة Mini 16

Tweet



طرحت شركة زين خطي شهامة Mix 60 وشهامة Mini 16، المدفوعين مسبقاً، لجميع منتسبي ومتقاعدي القوات المسلّحة الأردنية - الجيش العربي، وسلاح الجو، وكل الأفراد المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية وجيش التحرير والأمن العام، والدفاع المدني، وموظفي الجمارك.

السبيل - بتراطرحت شركة زين خطي شهامة Mix 60 وشهامة Mini 16، المدفوعين مسبقاً، لجميع منتسبي ومتقاعدي القوات المسلّحة الأردنية - الجيش العربي، وسلاح الجو، وكل الأفراد المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية وجيش التحرير والأمن العام، والدفاع المدني، وموظفي الجمارك.



وحسب بيان صحافي عن زين اليوم الثلاثاء، يتضمن خط شهامة Mix 60، دقائق اتصال محلية شهرية لا محدودة على شبكة زين، و1000 دقيقة اتصال محلية شهرية على الشبكات الأخرى، و1000 رسالة نصية قصيرة شهرية، وحزمة انترنت بسعة 14 جيجابايت شهرية، مقسمّة على نحو 7 جيجابايت لتصفّح الانترنت، و7 جيجابايت حزمة اجتماعية، بالإضافة إلى 6 جيجابايت مخصصة لتصفّح موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقابل قيمة اشتراك شهري تبلغ 56ر7 دينار فقط، شامل الضريبة، وذلك من خلال شحن بطاقة Mix 3+3.



وسيتمكن جميع أصحاب الخطوط الحاليين على التعرفات المخصصة للعسكريين، من الاشتراك أو التحويل إلى خط شهامة Mix 60، من خلال الضغط على الرمز *523# أو من خلال زيارة أي من معارض شركة زين المنتشرة في كل أنحاء المملكة، مع إظهار الهوية العسكرية، كما سيتم تحويل خطوط جميع المشتركين الحاليين على تعرفة شهامة 16 Mix إلى تعرفة شهامة Mix 60 الجديدة عند موعد التجديد القادم للاشتراك.



أما خط شهامة Mini 16، فيوفّر دقائق اتصال محلية غير محدودة على شبكة زين، و300 دقيقة اتصال على الشبكات المحلية، و200 دقيقة اتصال على الشبكة الأرضية، بالإضافة إلى 500 رسالة نصية قصيرة، وحزمة انترنت بسعة 11 جيجابايت، مقسّمة على نحو 3 جيجابايت لتصفّح الانترنت، و2 جيجابايت حزمة اجتماعية، و6 جيجابايت مخصصة لتصفّح موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وباشتراك شهري تبلغ قيمته 30ر6 دينار فقط، شامل الضريبة، من خلال شحن بطاقة Mix 2.5+2.5.







