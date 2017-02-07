رفع مخصصات شقق منكوبي الجوفة إلى 250 دينار

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السبيل - هديل الدسوقي

أكد مستشار وزير التنمية الاجتماعية عبدالله السميرات لـ"السبيل" أن الوزارة قررت مؤخرا رفع المخصصات المالية لمنكوبي مساكن جبل الجوفة المنهارة.

السبيل - هديل الدسوقيأكد مستشار وزير التنمية الاجتماعية عبدالله السميرات لـ"السبيل" أن الوزارة قررت مؤخرا رفع المخصصات المالية لمنكوبي مساكن جبل الجوفة المنهارة.

واوضح السميرات، أن الوزارة رفعت أجور الشقق لأصحاب المنازل المنهارة الى 250 دينارا بدلا من 200 دينار، مبيناً أن الوزراة ستستمر بتقديم المبلغ لمدة ستة شهور.



ونفى السميرات إمهال سكان الشقق الفندقية 24 ساعة فقط لاخلائها، مشيرا الى ان الوزارة امهلتهم ثلاثة أيام ليتمكنوا من اخلائها، وخصصت لكل أسرة 200 دينار بدلات نقل الاثاث.



وبين أن وزارة التنمية رفعت مخصصات شراء الأثاث للأسر المنهارة منازلهم في جبل الجوفة الى 1500 دينار بدلا من 1000 دينار.



واشار الى ان اللجان الفنية لازالت تدرس أوضاع المنكوبين بهدف الوصول إلى أفضل الحلول التي تضمن السلامة وحقوق المواطنين مؤكدا عدم تخلي الوزارة عنهم وفق السقوف التي تستطيعها الوزارة.