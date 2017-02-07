ضبط 53 طنا من ''الكاشو'' الفاسد بالعقبة

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السبيل- (بترا)-اتلفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة حوالي 53 طنا من الكاشو غير الصالحة للاستهلاك البشري والتي تم ضبطها في مستودعات أحد التجار في مدينة العقبة.

وقال الناطق الرسمي باسم السلطة الدكتور عبد المهدي القطامين ان فرق الرقابة الصحية تلقت بلاغا من مديرية الجمارك العامة عن اشتباه وجود مادة الكاشو غير الصالحة للاستهلاك في مستودعات احد التجار في مدينة العقبة وتم الكشف عليها وسحب عينات لإجراء الفحوصات اللازمة في مختبرات بن حيان والتي اثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.



ودعت السلطة المواطنين الى الابلاغ عن اي مخالفات غذائية في مدينة العقبة والاتصال بغرفة العمليات في السلطة التي تعمل على مدار الساعة على الرقم التالي 032031122 ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

