الملك يزور قيادة القوات المسلحة

Tweet

السبيل- (بترا)-زار الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث كان في استقبال الملك رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، وسمو الأمير فيصل بن الحسين، ورؤساء الهيئات في القيادة العامة.

واجتمع جلالته بالفريق الركن فريحات فترة من الوقت، تم خلالها بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.



وأبدى جلالة القائد الأعلى إعجابه بالمعنويات العالية وبالمستوى المتميز، الذي وصلت إليه وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي تقوم على حماية أمن الوطن واستقراره وتبذل جهودا كبيرة في سبيل ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن وسيادته وسلامة أراضيه.

