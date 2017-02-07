الملك يزور قيادة القوات المسلحة
- حجم الخطتصغير حجم الخطزيادة حجم الخط
واجتمع جلالته بالفريق الركن فريحات فترة من الوقت، تم خلالها بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.
وأبدى جلالة القائد الأعلى إعجابه بالمعنويات العالية وبالمستوى المتميز، الذي وصلت إليه وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي تقوم على حماية أمن الوطن واستقراره وتبذل جهودا كبيرة في سبيل ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن وسيادته وسلامة أراضيه.
وأبدى جلالة القائد الأعلى إعجابه بالمعنويات العالية وبالمستوى المتميز، الذي وصلت إليه وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي تقوم على حماية أمن الوطن واستقراره وتبذل جهودا كبيرة في سبيل ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن وسيادته وسلامة أراضيه.
عد إلى الأعلى
التعليقات
- لا توجد تعليقات
إضافة تعليق