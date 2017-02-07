القبض على (108) من فارضي ''الاتاوات'' على المتاجر

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السبيل - شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة والمراكز الأمنية التابعة لها تواصل حملاتها على المشبوهين والمطلوبين بقضايا فرض الإتاوات على المحال التجارية والمواطنين ويلقي القبض على 108 أشخاص منهم منذ بداية العام .



وحول التفاصيل قالت إدارة الأعلام الأمني في مديرية الأمن العام انه ونظرا لورود عدد من الشكاوى والملاحظات حول ازدياد ظاهرة قيام بعض المشبوهين وأرباب السوابق الجرمية بفرض أو محاولة فرض الإتاوات على بعض المطاعم السياحية والمحال التجارية والمواطنين فقد صدرت تعليمات بتكثيف حملات خاصة لملاحقتهم وضبطهم ومنعهم من إتيان تلك الأفعال الإجرامية وتولت شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة والمراكز الأمنية تنفيذ تلك الحملات التي بوشرت منذ بداية هذا العام .



وأضافت إدارة الإعلام الأمني أن العاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة وبمساندة من الفريق الخاص والمراكز الأمنية نفذوا منذ انطلاق تلك الحملات خمس حملات أمنية في محيط الأسواق التجارية والمطاعم السياحية وبعض المناطق الصناعية وأفضت تلك الحملات لإلقاء القبض على 108 أشخاص من المشبوهين ومن ترد عليهم معلومات بقيامهم بمثل تلك الأفعال الجرمية وعدد من المطلوبين بقضايا فرض الإتاوات ، إضافة الى ضبط كمية من المواد المخدرة المختلفة وسلاحين ناريين ومركبة مطلوبة .







هذا وتهيب مديرية الأمن العام من كافة الأخوة أصحاب المحال التجارية والمصانع والمواطنين عدم التردد في إبلاغنا عن إي وقوعات مماثله لنتمكن من التعامل مع مثل أولئك الأشخاص خاصة إن رجال الأمن العام تواجههم إثناء التعامل معهم بعض المعيقات بعدم الإبلاغ وتقديم الشكاوي الرسمية بما يستدعي بذل جهود اضافيه من قبلهم لاستكمال التحقيقات وما يردهم من معلومات حول أولئك المشبوهين ، كما أن عدم تقديم الشكاوي الرسمية قد يتسبب بإفلاتهم من العقوبة الرادعة لهم فالوقوف سوياً ضد تلك الفئة كل ضمن واجبه ومسؤولياته هو السبيل الوحيد الذي سيخفي تلك الجريمه .



وأكدت مديرية الأمن العام أن تلك الحملات الأمنية الخاصة على تلك الفئة ستستمر وبشكل دوري وبناء على ما يرد من معلومات أو شكاوى ضدهم , لضبطهم ومنعهم من ممارسة تلك التصرفات الخارجة عن القانون مستقبلا وليتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية الرادعة .



