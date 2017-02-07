وفاة شخص بإطلاق نار في الجفر

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توفي شخص يبلغ من العمر 23 عاما اليوم الثلاثاء في منطقة الجفر بمحافظة معان إثر إصابته بعيار ناري فيما أصيب شخص آخر بجروح بحسب مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد.

السبيل - بتراتوفي شخص يبلغ من العمر 23 عاما اليوم الثلاثاء في منطقة الجفر بمحافظة معان إثر إصابته بعيار ناري فيما أصيب شخص آخر بجروح بحسب مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد.



وأوضح الدكتور الرواد لوكالة (بترا) اليوم الثلاثاء، أن أشقاء اثنين تم إطلاق النار عليهما من قبل أحد الأشخاص في منطقة الجفر اليوم ما أدى إلى إصابة الشاب العشريني بعيار ناري في منطقة الصدر ليصل متوفيا إلى قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى فيما أصيب شقيقه والذي يبلغ من العمر 19 عاما بعيار ناري في منطقة الحوض وحالته العامة متوسطة.



وأضاف الدكتور الرواد أنه تم تشريح الجثة بحضور الطبيب الشرعي والمدعي العام لتحديد سبب الوفاة حيث تم تسليم جثة المتوفى إلى ذويه مساء اليوم ليصار إلى دفنه.