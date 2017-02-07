12 ألف متقاعد جديد من "الضمان" عام 2016

Tweet



أوضح المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنَّ عدد المؤمن عليهم الذين حصلوا على رواتب تقاعدية من الضّمان خلال العام الماضي 2016 بلغ (12738) متقاعداً موزعين على (9978) من الذكور، و(2760) من الإناث، وبلغ عدد الأردنيين منهم (12403) متقاعدين، في حين بلغ عدد غير الأردنيين (335) متقاعداً، ليصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حالياً إلى (194) ألف متقاعد.

السبيل - بتراأوضح المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنَّ عدد المؤمن عليهم الذين حصلوا على رواتب تقاعدية من الضّمان خلال العام الماضي 2016 بلغ (12738) متقاعداً موزعين على (9978) من الذكور، و(2760) من الإناث، وبلغ عدد الأردنيين منهم (12403) متقاعدين، في حين بلغ عدد غير الأردنيين (335) متقاعداً، ليصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حالياً إلى (194) ألف متقاعد.



وأشار المركز الاعلامي في بيان صحفي أنَّ التقاعد المبكر حاز أعلى نسبة بين متقاعدي العام الماضي؛ حيث بلغ عدد المتقاعدين مبكراً 7888 متقاعداً بنسبة 62 بالمئة من إجمالي حالات التقاعد الجديدة لعام 2016، مقارنة مع 3178 شخصاً حصلوا على تقاعد شيخوخة وبنسبة 25 بالمئة من حالات التقاعد، و645 راتب اعتلال عجز طبيعي بنسبة 5 بالمئة من حالات التقاعد، و137 راتب اعتلال عجز ناشئ عن إصابة عمل بنسبة 1 بالمئة من حالات التقاعد، و790 راتب تقاعد وفاة طبيعية، وبنسبة تقارب 6 بالمئة من حالات التقاعد، و100 راتب وفاة ناشئة عن إصابة عمل بنسبة تقارب 1 بالمئة من اجمالي حالات التقاعد لعام 2016.



وأشار المركز إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر كانون الثاني الماضي بلغت 72 مليوناً و 700 الف دينار من ضمنها 41 مليون دينار للتقاعد المبكر بنسبة 57 بالمئة من مجمل فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية.

وأكّد المركز أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع، وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل، وتغيير هذه الثقافة في المجتمع الاردني، وتوضيح سلبيات الحصول على التقاعد المبكر، وانخفاض الرواتب التقاعدية جرّاء ذلك.



ودعا المركز الإعلامي في المؤسسة المؤمن عليهم الذين يخرجون من سوق العمل بشكل اضطراري أو بصفة مؤقتة إلى الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل، وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر إلاّ في الحالات الاضطرارية؛ حيث يوفر لهم دخلاً لفترة محدودة لحين حصولهم على فرصة عمل أخرى.