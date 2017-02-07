الإفراج عن مدير حملة المقاطعة "عصام الزبن"

السبيل - قال المحامي طاهر نصار إن إجراءات الإفراج عن موكله "عصام الزبن" مدير حملة المقاطعة الأردنية في مراحلها الأخيرة الآن، حيث قامت الأجهزة الأمنية بإبلاغ ذويه بقرار الافراج عنه اليوم الثلاثاء دون توجيه تهمة أو تحويله للقضاء.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت عصام الزبن الثلاثاء الماضي من منزله بعد تفتيش المنزل، ومصادرة هاتفه وحاسوبه، بحسب محاميه.

وكان الزبن قد دعا خلال حملة المقاطعة على الفيسبوك إلى مقاطعة المنتجات التي تشهد ارتفاعاً سعرياً كالبيض والبطاطا، وأخيراً وجه دعوة إلى إغلاق الهواتف الخلوية؛ احتجاجاً على دراسة الحكومة لقرار فرض مبلغ دينارين على بعض تطبيقات التراسل عبر الانترنت.