أردني بـ''ثلاجة الموتى'' في السعودية منذ 11 يوماً.. وذووه يناشدون

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السبيل- قالت "أم محمد" زوجة الأردني "مازن عبد الرازق عبد اللطيف حمد" (50) عاماً، إن زوجها توفي بتاريخ 26/1/2017 في العاصمة السعودية الرياض؛ جراء ضربة على رأسه تلقاها من مجهول.

وحول تفاصيل وفاته، قالت الزوجة خلال حديثها لـ"السبيل" اليوم الثلاثاء: "كان زوجي يعمل في السعودية بمؤسسة مواد غذائية، وفي صبيحة اليوم الذي توفي فيه ذهب لصلاة الفجر ثم عاد للسكن الكائن بمنطقة العريجة في الرياض، وفي حوالي الساعة السابعة صرخ أحد جيرانه في السكن أن أنابيب الغاز تتعرض للسرقة، وخرج زوجي لملاحقة الفاعلين، قبل أن تتبلغ الاجهزة الامنية بوجود جثة في الشارع، وتم نقله للمستشفى في حالة موت دماغي، وتقييد الحادثة ضد مجهول، وسبب الوفاة حادث سير".



وبحسب أم محمد، فإن الطبيب الأخصائي الذي تابع حالة الفقيد نفى أن يكون ما تعرض له حادث سير؛ كون الجمجمة كانت مفتتة والدماغ متناثر، مرجحاً تعرضه لضربة على الرأس.

وتضيف "طلبنا الطب الشرعي ولم يأت، وزوجي في الثلاجة؛ لأننا نرفض أن نقوم بمراسم الدفن قبل معرفة سبب الوفاة الحقيقي، ومن المتسبب به، وهذا أقل حقوقه علينا"،.



وأشارت "أم محمد" إلى أن السفارة الأردنية في الرياض لم تكن متعاونة مع العائلة، قائلة إن السفارة تطلب من الأبناء التواجد في "المرور" من أجل حضور مندوبها لمتابعة القضية، وينتهي الدوام ولا يأتي المندوب -بحسب قولها-.



وطالبت الزوجة وزارة الخارجية بمتابعة القضية ، مشيرةً إلى أن العائلة تواصلت عدة جهات رسمية من أجل المساهمة في قضية والدهم المتوفى، لكنها لم تتلق رداً حتى اللحظة.



وكشفت الزوجة أن المتوفى أب لثمانية أطفال وكان يعمل إمام مسجد في الأردن قبل انتقاله للعمل في السعودية، مشيرة إلى أن الأسرة ترفض فتح بيت عزاء للمتوفى إلى أن يثبت سبب الوفاة، ويصدر تقرير الطب الشرعي، ويوارى الجثمان.



"السبيل" تواصلت مع وزارة الخارجية الأردنية، إلا أنها لم تفلح، وسنوافيكم بالرد حال وروده.