الأمن: هذه حقيقة اختطاف حافلة معتمرين بمرج الحمام

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السبيل - وضح مصدر أمني لـ"السبيل" حقيقة زعم مواطنة أن حافلة العمرة التي كانت تقلها برفقة عائلتها قد تعرضت لحادثة اختطاف في رحلة العودة للأردن وبالتحديد في منطقة مرج الحمام، قائلة أن أشخاصاً بينهم نساء اقتحموا الحافلة وقاموا بالاعتداء على الركاب وضربهم.



وأضافت السيدة خلال حديثها لإحدى الإذاعات المحلية اليوم الثلاثاء أن ما حدث جاء عقب تقديمهم لشكوى لدى وزارة الأوقاف ضد صاحب شركة العمرة التي خرجوا معها لعدم التزامه بالعقد المبرم بينه وبين المعتمرين.



مصدر أمني صرح "للسبيل" أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الحادثة وهي مشاجرة بين ركاب الحافلة وليست اختطاف، وتم التحقيق في الحادثة موضحاً أنه سيتم توديع أطراف القضية للقضاء صباح الأربعاء.