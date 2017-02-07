الأمن: هذه حقيقة اختطاف حافلة معتمرين بمرج الحمام
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وأضافت السيدة خلال حديثها لإحدى الإذاعات المحلية اليوم الثلاثاء أن ما حدث جاء عقب تقديمهم لشكوى لدى وزارة الأوقاف ضد صاحب شركة العمرة التي خرجوا معها لعدم التزامه بالعقد المبرم بينه وبين المعتمرين.
مصدر أمني صرح "للسبيل" أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الحادثة وهي مشاجرة بين ركاب الحافلة وليست اختطاف، وتم التحقيق في الحادثة موضحاً أنه سيتم توديع أطراف القضية للقضاء صباح الأربعاء.
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