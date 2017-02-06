''التربية'': لا تلتفتوا للشائعات حول ''نتائج التوجيهي''

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أكدت وزارة التربية والتعليم ان الكوادر المعنية في ادارة الامتحانات بالوزارة تقوم الان بعملية التدقيق والمطابقة لدفاتر الاجابات، والادخال للعلامات قبل الاستخراج النهائي لنتائج الطلبة.

السبيل - بتراأكدت وزارة التربية والتعليم ان الكوادر المعنية في ادارة الامتحانات بالوزارة تقوم الان بعملية التدقيق والمطابقة لدفاتر الاجابات، والادخال للعلامات قبل الاستخراج النهائي لنتائج الطلبة.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة وليد الجلاد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) مساء اليوم الاثنين، انه لم يتم تحديد اي موعد لاعلان النتائج بعد، مؤكدا حرص الوزارة على استخراج النتائج بشكل دقيق.



وشدد الجلاد على ان الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة باعلان نتائج الامتحان وتحديد موعد اعلانها، مثلما دعا إلى عدم الالتفات إلى اي شائعة حول هذا الامر.



