انفلات سدادة من خط رئيسي يتسبب بتسرب كميات مياه

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أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان احد الخطوط المنفذة من قبل مقاول محلي، في منطقة خو الزرقاء انفلتت فيها احدى السدادات الفرعية، اثناء اجراء فحوصات ضغوط الخط، ما تسبب بهدر كميات كبيرة من المياه دون وقوع اضرار.

السبيل - بتراأعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان احد الخطوط المنفذة من قبل مقاول محلي، في منطقة خو الزرقاء انفلتت فيها احدى السدادات الفرعية، اثناء اجراء فحوصات ضغوط الخط، ما تسبب بهدر كميات كبيرة من المياه دون وقوع اضرار.



وقال الوزارة في بيان صحفي ان كوادرها الفنية تتخذ حاليا الاجراءات اللازمة لإعادة الامور الى طبيعتها.



ودعت المواطنين الى التعاون وتفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارادتها، مؤكدة ان كوادرها في مختلف ارجاء المملكة دائمة الجهوزية والاستعداد لمواجهة اي طارئ، الى جانب تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.





