والدة معتقل في سجن باب الهوى: ابني تعرض للتعذيب

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نشرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، خبرا نقلت فيه عن والدة الشاب الأردني حمزة محمد مجلي بني عيسى، قولها إن ابنها تعرض للتعذيب في سجن باب الهوى بإربد شمال المملكة.

السبيل - محمود الكيلانينشرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، خبرا نقلت فيه عن والدة الشاب الأردني حمزة محمد مجلي بني عيسى، قولها إن ابنها تعرض للتعذيب في سجن باب الهوى بإربد شمال المملكة.



وقالت والدة بني عيسى إن ابنها الذي يعمل مدرس كيمياء في إحدى المدارس الحكومية؛ اعتقلته قوة من جهاز الأمن الوقائي بعد أدائه صلاة المغرب بأحد مساجد مدينة إربد في الأول من كانون أول/يناير الماضي، ووجه له مدعي عام محكمة أمن الدولة تهمة الانتماء لحزب التحرير، مؤكدة أنه أنكر هذه التهمة.



وأضافت - بحسب المنظمة - أن إدارة السجن "لا تميز بين المعتقلين السياسيين، ومدمني المخدرات والقتل والجنح المخلة بالشرف والآداب، حيث تجمعهم في غرف واحدة، وتقوم باقتحام المهاجع عليهم ليلا بحجة وجود مخالفات، وتقوم بأمرهم بخلع كل ملابسهم حتى الداخلية منها، بحجة التفتيش وضربهم بكل وحشية باستخدام الخيزرانات، في أجواء قارسة البرودة، مع استخدام ألفاظ جارحة للحياء".



وتساءلت والدة حمزة بني عيسى: "هل هذه هي الديمقراطية وحقوق الإنسان؟"، مطالبة بإطلاق سراح ابنها وكافة المعتقلين السياسيين.



من جهة أخرى؛ أكدت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في بيان لها، الأحد، على وجود ممارسات تعذيب منهجية في العديد من مراكز التوقيف والسجون أحدثت إصابات بالغة لدى بعض السجناء والموقوفين، مطالبة إدارات السجون الالتزام بالمعايير الحقوقية والقانونية، محذرة من السماع قريبا عن حالات وفيات.



وشددت اللجنة على أن هذه الممارسات تساعد في ترويج التطرف والإرهاب من حالة الإحباط التي تصيب المعتقل فضلا عن شعوره بضرورة الانتقام ممن يمارسون التعذيب تجاهه.







