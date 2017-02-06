القبض على اثنين من مروجي المخدرات

Tweet



ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على احد مروجي المخدرات في منطقة شرق عمان بعد ورود معلومات عن قيامه بترويج وبيع المواد المخدرة واتخاذه منزله لهذه الغاية.

السبيل - بتراألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على احد مروجي المخدرات في منطقة شرق عمان بعد ورود معلومات عن قيامه بترويج وبيع المواد المخدرة واتخاذه منزله لهذه الغاية.



وقالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام انه وبتفتيش منزله بالطرق القانونية تم ضبط 3000 حبة كبتاجون مخدرة وكمية من مادتي الحشيش والمريجوانا المعدة للبيع وسلاح ناري وعملة أجنبية مزيفة ومبالغ مالية متحصله من عملية البيع .



وفي ذات السياق، تمكن العاملون في قسم مكافحة مخدرات المفرق من إلقاء القبض على المدعو ( موسى احمد العلي ) سوري الجنسية بعد مداهمة منزله وبتفتيشه تم العثور على (10000) حبة كبتاجون مخدرة بعد ورود معلومات إلى الإدارة بقيامة بترويج المواد المخدرة في المنطقة التي يقيم فيها وتم تحويل الأشخاص المضبوطين إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني .