''الملكية'' تواجه قرار حظر ترامب بالكوميديا

وتأمل الملكية الأردنية أن تحثّ المسافرين على معاودة الطيران إلى الولايات المتحدة، بينما تم توقيف العمل بقرار الحظر مؤقتاً؛ عن طريق اللجوء إلى التغريدات الطريفة حول المعضلات القانونية التي يمر بها ترامب.وتنص إحدى إعلانات الخطوط الملكية: "سافر معنا إلى الولايات المتحدة مع الملكية الأردنية بينما لا يزال مسموحاً لك،" أما عنوان الإعلان فهو كلمة "حظر" صُححت بالحبر لتصبح "رحلة سعيدة!"ويُظهر الإعلان أن الخطوط الجوية خفّضت من أسعار البطاقات، بينما عُلّق قرار حظر السفر.وأعلنت الخطوط الملكية الأردنية أنها ستعاود نقل المسافرين من الجنسيات المحظورة من السفر، شرط أن يكونوا ممن يحملون فيزا أو بطاقة "غرين كارد" أمريكية، وفقاً لإرشادات جديدة من مسؤولي الهجرة في أمريكا صدرت بعد تعليق قرار منع السفر قضائياً.وهذه ليست المرة الأولى التي تسخر فيها الخطوط الملكية الأردنية من ترامب بغرض التسويق.وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، غرّدت الخطوط الملكية على حسابها في إشارة إلى ترامب، الذي كان ما يزال مرشحاً جمهورياً، هذه التغريدة "في حال فوزه... سافر إلى الولايات المتحدة بينما لا يزال مسموحاً لك،" في إشارة إلى تلميحات ترامب خلال حملته الانتخابية عن نيته منع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة.وبعيداً عن الإعلانات "الخفيفة الظل،" أدت الخطوط الملكية الأردنية دوراً مهما في أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط، بعد أن تعاقدت وكالة الهجرة في الأمم المتحدة مع الخطوط مسبقاً لنقل العمال المهاجرين في سوريا إلى دولهم.سي ان ان